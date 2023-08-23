علق رئيس مجلس جمهور شباب الأهلي على الاشتباكات التي نشبت بين جمهور شباب الأهلي وجمهور النصر خارج الاستاد عقب مباراة الفريقين أمس الثلاثاء في البطولة الآسيوية.

وقال رئيس مجلس جمهور شباب الأهلي :”والله كنت أتوقع أن جمهور النصر أرقى من الي شفته اليوم أنا مصدوم من التصرفات والكلمات والقذف ومد الأيدي من البعض”.

وفاز فريق النصر على فريق شباب الأهلي الإماراتي، بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء في بطولة “دوري أبطال آسيا”.