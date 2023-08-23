علق رئيس مجلس جمهور شباب الأهلي على الاشتباكات التي نشبت بين جمهور شباب الأهلي وجمهور النصر خارج الاستاد عقب مباراة الفريقين أمس الثلاثاء في البطولة الآسيوية.
وقال رئيس مجلس جمهور شباب الأهلي :”والله كنت أتوقع أن جمهور النصر أرقى من الي شفته اليوم أنا مصدوم من التصرفات والكلمات والقذف ومد الأيدي من البعض”.
وفاز فريق النصر على فريق شباب الأهلي الإماراتي، بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء في بطولة “دوري أبطال آسيا”.
ده كله اتعلموا من البليهي وحركاته
مادام الكاتب طاقيه له الحق يكتب الي يكتبه لو كان كلامه صحيح كان ارفق الفيديو الي يدعم كلامه لكنه كلام و بس و بدون امانه صحفيه
من الظلم الحكم على أي شي بمجرد السماع دون التأكد ولا تكتب شي تندم عليه والظلم ظلمات يوم القيامة
ماذا عن لاعب الهلال البليهي و له من … ؟
لا جديد فريق الاصيفر تاريخ من الفضايح والسقطات والأفعال المخزيه في العاصمة عدة مرات وفي الكويت ودبي وبغداد حتى البطوله الوديه في تبوك لهم بصمة مخزيه
اولاً علم لاعبيك الاخلاق والاحترام والتقدير انظر اللي صاحب الهدف الثاني ماذا فعل؟ اعزكم الله يتفل كانه لايراه احد؟؟؟!!!
النصر نادي سعودي وطني ويجب أن يحترم هو وجماهيره ودائم الخسران هو من يبدأ برده فعل سيئة
ثم يضعون اللوم على الآخرين
هذه ميزة انك تشجع فريق ابو خرقة — الخروج عن المألوف والتعدي على اي جمهور
الوف
النصر فاز بالمباراة و الهلاليين مقهورين **
و جاوا للملعب يشجعون أهلي دبي ** العالمي من جد ضاغطهم ** ههههههههههههههههههههه
فيه ناس النصر ضاغطهم وأولهم صحيفة الطواقي مانشره عليهم طواقي مليانه عرق الوصاخه تمشي بدمهم 👌
أعتقد ان الرياضة ذوق وأخلاق سواءً فائزًا او مهزومًا ومن يخزج عن النص لايمثل جمهور السعوديه والعذر والسموحة
أعتقد ان الرياضة ذوق وأخلاق سواءً فائزًا او مهزومًا ومن يخزج عن النص لايمثل جمهور السعوديه والعذر والسموحة
هذا أقذر جمهور عندنا يالحبيب بعدة جمهور الخدم
اولا عيب يا ماجد محمد كلنا ندري انك وصحيفتك تكرهوا النصر
بس ما توصل انك تكذب وتاجج الموقف
كل جماهير النصر اشتبكت مع جماهير شباب الاهلي اللي حضروا الملعب القليل
يا اخي كن صادق ولو لمره فقط
النصر مفشلنا في كل بطوله خارجية