خطف صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد الأنظار في أحدث ظهور له مع ابنتيه الجوهرة ولطيفة.

ودائما ما يأسر ظهور الأمير عبد العزيز وابنتيه قلوب الآلاف من المتابعين من محبي وعاشقي صاحب السمو الملكي.

وظهر الأمير عبد العزيز بن فهد وهو يحتضن ابنتيه لطيفة والجوهرة في لقطة أبوية حانية انتشرت على نطاق واسع.