خطف صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد الأنظار في أحدث ظهور له مع ابنتيه الجوهرة ولطيفة.
ودائما ما يأسر ظهور الأمير عبد العزيز وابنتيه قلوب الآلاف من المتابعين من محبي وعاشقي صاحب السمو الملكي.
وظهر الأمير عبد العزيز بن فهد وهو يحتضن ابنتيه لطيفة والجوهرة في لقطة أبوية حانية انتشرت على نطاق واسع.
ماشاء الله تبارك الله، والله يجعلهن قرة عين لوالديهن ويسعدهم ويبارك فيهم جميعا، ويجعل من خلفهم في جنات النعيم
الله يحفظكم لبعض يارب العالمين
الله يحفظكم لبعض يارب العالمين
الله يحفظكم لبعض يارب العالمين
يارب يبارك فيه وله ويبلغه في تخرجهما وزواجها. فهو من أعل الخير وصاحب خير على الجميع مند صغره.اللهم أحميهم واحفظهما جميعا من كل سوء .فأنت السميع المجيب.
مساء الخير
ماشاءالله تبارك الله ربي يحفظهم ويحفظه لهم وان يجعل فيهم الخير للاسلام والمسلمين كما هو ابوهم الفهد عليه رحمة الله وعلى اموات المسلمين .
اسعد الله صباحك يا صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويحفظك بناتك يارب بس يا صاحب السمو انا اليا حق عندك من كم سنه وكل ما ابغي ارسالك ما اعرف اوصلك الله يحفظك
سبحان الله يا هالبنات اللي ما كبروا من ست سنين وهم على هالحال
بسم الله ماشاءالله
اسأل الله ان يخليه لهن ،، و ان يخليهن له
بسم الله ماشاءالله
اسأل الله ان يخليه لهن ،، و ان يخليهن له
أسأل يحفظهم ويسعدهم يارب
يازين الطله
أسأل يحفظهم ويسعدهم يارب
يازين الطله
بسم الله ما شاء الله تبارك الله يحفظكم الله بحفظه الشامل اللهم آمييين
امير الخير والاحسان
اللهم اصلح لنا وله الذرية واجعلهن اللهم بارين بوالديهم وانفع بهن الاسلام والمسلمين اللهم آمييين…%%
تكفون انا فداكم طال عمرك سيدي الغالي الله
ماشاءالله
الله يحفظهم جميع 😘
اسأل الله ان يجعله في عليين مع الشهداء والصالحين ويبارك له في البنتين ويرزقه يقين وبنين وسعاده ليس فيها انين وصحه ويقين
اسأل الله ان يجعله في عليين مع الشهداء والصالحين ويبارك له في البنتين ويرزقه يقين وبنين وسعاده ليس فيها انين وصحه ويقين
إنَّ اللَّهَ إذا أحَبَّ عَبْدًا دَعا جِبْرِيلَ فقالَ: إنِّي أُحِبُّ فُلانًا فأحِبَّهُ، قالَ: فيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنادِي في السَّماءِ فيَقولُ: إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلانًا فأحِبُّوهُ، فيُحِبُّهُ أهْلُ السَّماءِ، قالَ ثُمَّ يُوضَعُ له القَبُولُ في الأرْضِ..
ما اجمل محبة الناس والدعاء له في ظهر الغيب
اذا احب الله عبده حبب الناس فيه
يا جماعة الخير ليش الواحد اذا علق كرر تعليقة مية مرة،،، اقول فية ناس ما تفهم،، الواحد غبي منة فية 😂
رحم اللع والديه
الله يحفظه له بناته و يفرحه فيهم و يرزقه الذرية الصالحة وعقبال وصول ( فهد ) بحول الله
الله يحفظه له بناته و يفرحه فيهم و يرزقه الذرية الصالحة وعقبال وصول ( فهد ) بحول الله
الله يسعد ذالوجه يابو الجوهره والله امنيتي اقابله
الله يحفظهم وجميع المسلمين والمسلمات
ما شاء الله ربي يبارك. صاحب السمو الامير عبدالعزيز بن فهدبن عبدالعزيز أمير الخير و الجود رجل كريم و طيب القلب واب حنون و مثقف ملتزم شخصية متميزة جذبت القلوب
و منحته حب ألناس. و أعماله الخيرية وسيرته العطرة تشهد على سمو أخلاقه وتواضعه و حبه لعمل الخير ومساعدة المحتاجين جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم وبارك الله لكم وباركرزفي بنات سموكم وجميع أهلكم وجميع أفراد العائلة الكريمة ال سعود ورحم الله والدكم الملك فهد واسكنه فسيح جناته
ما شاء الله ربي يبارك. صاحب السمو الامير عبدالعزيز بن فهدبن عبدالعزيز أمير الخير و الجود رجل كريم و طيب القلب واب حنون و مثقف ملتزم شخصية متميزة جذبت القلوب
و منحته حب ألناس. و أعماله الخيرية وسيرته العطرة تشهد على سمو أخلاقه وتواضعه و حبه لعمل الخير ومساعدة المحتاجين جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم وبارك الله لكم وباركرزفي بنات سموكم وجميع أهلكم وجميع أفراد العائلة الكريمة ال سعود ورحم الله والدكم الملك فهد واسكنه فسيح جناته
ما شاء الله ربي يبارك. صاحب السمو الامير عبدالعزيز بن فهدبن عبدالعزيز أمير الخير و الجود رجل كريم و طيب القلب واب حنون و مثقف ملتزم شخصية متميزة جذبت القلوب
و منحته حب ألناس. و أعماله الخيرية وسيرته العطرة تشهد على سمو أخلاقه وتواضعه و حبه لعمل الخير ومساعدة المحتاجين جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم وبارك الله لكم وباركرزفي بنات سموكم وجميع أهلكم وجميع أفراد العائلة الكريمة ال سعود ورحم الله والدكم الملك فهد واسكنه فسيح جناته
ما شاء الله ربي يبارك. صاحب السمو الامير عبدالعزيز بن فهدبن عبدالعزيز أمير الخير و الجود رجل كريم و طيب القلب واب حنون و مثقف ملتزم شخصية متميزة جذبت القلوب
و منحته حب ألناس. و أعماله الخيرية وسيرته العطرة تشهد على سمو أخلاقه وتواضعه و حبه لعمل الخير ومساعدة المحتاجين جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم وبارك الله لكم وباركرزفي بنات سموكم وجميع أهلكم وجميع أفراد العائلة الكريمة ال سعود ورحم الله والدكم الملك فهد واسكنه فسيح جناته
ما شاء الله ربي يبارك. صاحب السمو الامير عبدالعزيز بن فهدبن عبدالعزيز أمير الخير و الجود رجل كريم و طيب القلب واب حنون و مثقف ملتزم شخصية متميزة جذبت القلوب
و منحته حب ألناس. و أعماله الخيرية وسيرته العطرة تشهد على سمو أخلاقه وتواضعه و حبه لعمل الخير ومساعدة المحتاجين جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم وبارك الله لكم وباركرزفي بنات سموكم وجميع أهلكم وجميع أفراد العائلة الكريمة ال سعود ورحم الله والدكم الملك فهد واسكنه فسيح جناته
ما شاء الله ربي يبارك. صاحب السمو الامير عبدالعزيز بن فهدبن عبدالعزيز أمير الخير و الجود رجل كريم و طيب القلب واب حنون و مثقف ملتزم شخصية متميزة جذبت القلوب
و منحته حب ألناس. و أعماله الخيرية وسيرته العطرة تشهد على سمو أخلاقه وتواضعه و حبه لعمل الخير ومساعدة المحتاجين جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم وبارك الله لكم وباركرزفي بنات سموكم وجميع أهلكم وجميع أفراد العائلة الكريمة ال سعود ورحم الله والدكم الملك فهد واسكنه فسيح جناته
الله يحفظك يا ابو الجوهره امنيتي اقابله واسلم عليه الامير المحبوب عبدالعزيز بن فهد الله يطول عمره ويرحم ابوه الفهد
الله يحفظك يا ابو الجوهره امنيتي اقابله واسلم عليه الامير المحبوب عبدالعزيز بن فهد الله يطول عمره ويرحم ابوه الفهد
الله يحفظك يا ابو الجوهره امنيتي اقابله واسلم عليه الامير المحبوب عبدالعزيز بن فهد الله يطول عمره ويرحم ابوه الفهد