دعت برونا بيانكاردي زوجة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي الهلال أصدقائها لزيارة المملكة، مشيدة بكرم الشعب السعودي.

وقالت برونا :” الشعب السعودي رائعين ومهذبين الناس فيها في غايه اللطف ودائما يرحبون فينا في أي مكان نذهب إليه ويبادلوننا الاحترام”.

وكانت بيانكاردي قد عرضت عبر حسابها في الـ “سناب شات” إفطارها الأول بمقر الفندق الذي تقيم فيه حاليا متضمن الطبق الذي لفت انتباها وهو “الشكشوكة”.

وأضافت “لقد طلبت العجة، وأخبرني الرجل الذي يعمل هنا أن أطلب طبق الإفطار النموذجي والمسمى شكشوكة، يحتوي على الطماطم والبيض والبصل وزيت الزيتون والكمون، كلها مختلطة معا، وتأتي مع خبز البيتا، لكنني طلبت فقط لأتذوق ذلك”. مؤكدة أن تجربة الإفطار كانت مختلفة وجيدة.