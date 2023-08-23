أوضح الباحث في الذكاء الاصطناعي الدكتور أيمن البركاتي أن الذكاء الاصطناعي يستطيع بشكل آلي تسجيل كلام لم تقله، من خلال قدرته على توليد أصوات مشابهة لأصوات البشر.

وقال البركاتي خلال مداخلة على برنامج الراصد:” أن الذكاء الاصطناعي أصبح يقوم بتعديل وتحرير الأصوات بطرق غير مسبوقة وبكلام لم يقله صاحبه.”

وأضاف:” أن مخاطر فبركة الصوت كبيرة جدًا، من خلال خوارزمية “Deepfake “، لافتًا أنه يمكن استخدام هذه التقنيات لتحريف أخبار ونشر معلومات غير صحيحة وتضليل الجمهور.

وأفاد بأنه يمكن التلاعب بتسجيلات صوتية لشخصيات هامة والإضرار بسمعتهم، مُشيرًا إلى أن الفنانين والممثلين هم الأكثر تعرض لمخاطر هذه التقنية بحكم وفرة البيانات عنهم.