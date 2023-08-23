أكد موقع TransferMarkt العالمي أن القيمة السوقية لدوري روشن كسرت حاجز الـ مليار يورو.

وشهد دوري روشن الكثير من الإثارة والتنافس المحموم، وذلك بعد توصل نادي الهلال إلى اتفاق نهائي مع إدارة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوف الفريق.

وتصل القيمة السوقية لنادي الهلال في الوقت الراهن نحو 161.20 مليون يورو ويعد أعلى أندية دوري المحترفين قيمة، لذلك فإن النادي الهلالي سيبتعد في الصدارة ليصل إلى 221 مليون يورو تقريباً هذا العام، بعد التعاقد مع نيمار.

ويواصل فريق الهلال صدارته لأعلى أندية قارة آسيا من حيث القيمة السوقية بـ221 مليون يورو، بفارق كبير عن النصر صاحب المركز الثاني بـ152.98 مليون يورو، والأهلي الذي يحل ثالثاً بـ150 مليون يورو، ثم الاتحاد رابعاً بنحو 118 مليون يورو، لتكون الأندية السعودية هي الأعلى قيمة سوقية في قارة آسيا خلال عام 2023.