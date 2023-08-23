شاركت الفنانة والإعلامية سارة نخلة، في أحد ترندات تيك توك بمقطع فيديو طريف.

وظهرت سارة نخلة وهي تضرب بكفيها على وجهها وتقلد ترند تيك توك الشهير “في ستين داهية الحب على اللي عايز يحب على اللي هيفكر يحب”.

وتقدم سارة نخلة برنامج “face off” على شاشة قناة “هي” يوميًا من السبت إلى الاثنين وتستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن وتناقش القضايا المطروحة يوميًا بين الجمهور.