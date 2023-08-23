وصلت طائرة الإخلاء الطبي الجوي إلى مطار دار السلام في تنزانيا لنقل التوأم السيامي التنزاني حسن وحسين عمري إلى الرياض

واستلم فريق الإخلاء الطبي التوأم السيامي حسن وحسين عمري سعيدي في تنزانيا، تأهباً لنقلهما إلى الرياض لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

فيديو | في لقطة إنسانية .. فريق الإخلاء الطبي يستلم التوأم السيامي حسن وحسين عمري سعيدي في تنزانيا#الإخبارية pic.twitter.com/LVsJElxjQK — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 23, 2023