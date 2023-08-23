أكد رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس، على رفضه لتقديم استقالته على خلفية ما حدث في نهائي كأس العالم للسيدات بكرة القدم، بعد فوز المنتخب الإسباني على منتخب إنجلترا.

وأثناء تتويج منتخب إسبانيا بالميداليات بدأ الجدل بعدما قام روبياليس بتقبيل اللاعبة جيني هيرموسو بطريقة مبالغ فيها، ليواجه بعدها سيل من الانتقادات، فيما أفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إن روبياليس لا يخطط لتوديع منصبه طواعية.

وذكرت أنه سيقدم توضيحات الجمعة القادمة في الجمعية العمومية الاستثنائية التي تم عقدها من قبل الاتحاد الاسباني لمناقشة مستقبله، لافتة إلى أن الحكومة الإسبانية تنوي من خلال المجلس الأعلى للرياضة (CSD) دراسة قضية نقل أو عدم نقل كل ما حدث إلى المحكمة الإدارية الرياضية (TAD) وهي الهيئة التي يجب أن تقرر من عدمه تنحية أي شخص من نصبه.

ووصل لجنة التنمية المستدامة ثلاث شكاوى مختلفة ضد لويس روبياليس، وهي الخطوة الأولى لوصول القضية إلى المحكمة، وإذا تم نقل الملف في النهاية، فيمكن لمجلس إدارة لجنة التنمية المستدامة أن يوقف الرئيس الحالي مؤقتا.



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