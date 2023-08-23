أكد محلل الطقس عقيل العقيل على استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على العاصمة المقدسة، مع توقع لجريان السيول، في منطقة جازان وعسير والباحة، واحتمالية تأثر شمال العاصمة بالسحب الركامية الرعدية.

وأضاف أن المدينة المنورة خاصة المرتفعات منها، وكذلك منطقة تبوك ستتعرض لهطول للأمطار أيضا، ونوه على أنه يمكن لشرق مدينة جدة التأثر ببعض السحب الركامية.

يذكر أن ذلك التأثر سيحدث إذا تحركت تلك السحب، والتي تثير بدورها الرياح والأتربة فيما يعرف بـ الهبوب، وفي حالة حدوث ذلك سيتم تنبيه المواطنين عبر النظام الآلي.