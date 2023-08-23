صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك والشرقية، أحبطت محاولات تهريب (36) طنًا و(481) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وقال أن ذلك يأتي بالإضافة إلى طن و(472) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(29,572) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وأشار إلى أنها قبضت على المشاركين في تهريبها، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.