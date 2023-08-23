نشرت مشهورة السوشيال ميديا ريناد القحطاني، مقطع تعبر فيه عن استيائها لتخطيها حاجز العشرين عام.

وأضافت أنها تريد أن يتوقف العمر لا يزيد ولا ينقص، وقالت أنها لا تعرف ماذا يفعل الأشخاص بعمر الثلاثون، ولا هو شعورهم.

وأردفت قائلة: أنا الآن راح أكمل الـ 21 ولكني حزينة جدا، وتابعت لماذا لا ينقص العمر، فكلما تقدمت عام صرت أصغر أي أصبح 20 ثم 19 ثم 18 وهكذا.