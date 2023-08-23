تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رجلاً لبنانياً وهو يطلق النار على زوجته أمام طفلهما، بسبب خلافات عائلية بينهم في منطقة التبانة في مدينة طرابلس شمال لبنان.
وجاءت السيدة في المقطع وهي تحمل طفلها وتحاول الفرار من زوجها، ومن ثم يقوم بإطلاق النار نحو قدميها، ما يتسبب في سقوط الطفل من يديها .
وأظهر المقطع السيدة وهي تحاول الابتعاد بعيدًا عن الرجل الذي يطلق عليها عدة طلقات، بينما يصرخ الطفل، وبعد ذلك يأخذ الرجل الطفل ويغادر المكان.
يُذكر أن الزوجة أصيبت في قدمها وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين لاذ الزوج بالفرار إلى وجهة غير معروفة.
وش تستفيد طيب ! اذا انت شايف منها شيء غلط طلقها بإحسان وتزوج غيرها اما انك تزهق روحها فأنت كذا دمرت حياتك كلها وفي الآخرة مخلد بنار
لعنك الله يا الكلب يا المجرم الأجرب !! قسم بالله عورني قلبي على الطفل المسكين وهو يبكي على أمه 😭💔💔😭
اللهم ارنا في هذا الزوج الوضيع هلاكاً مريع يا رب 🤲😤🤲
الله يكفينا شر كل شر وكل من به شر.
هذا ليس بزوج وليس بأبو وليس برجل.
اين العشره اين حنية الاب اين الرجوله وهو يفرد عضلاته الوهميه على امرأءه بل على زوجته ويحمل السلاح ويطلق عليه امام ابنه؟!!!!
لاحول ولاقوة الا بالله
لاحول ولاقوة إلا بالله
اللهم اكفنا من السوء وأهله