تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رجلاً لبنانياً وهو يطلق النار على زوجته أمام طفلهما، بسبب خلافات عائلية بينهم في منطقة التبانة في مدينة طرابلس شمال لبنان.

وجاءت السيدة في المقطع وهي تحمل طفلها وتحاول الفرار من زوجها، ومن ثم يقوم بإطلاق النار نحو قدميها، ما يتسبب في سقوط الطفل من يديها .

وأظهر المقطع السيدة وهي تحاول الابتعاد بعيدًا عن الرجل الذي يطلق عليها عدة طلقات، بينما يصرخ الطفل، وبعد ذلك يأخذ الرجل الطفل ويغادر المكان.

يُذكر أن الزوجة أصيبت في قدمها وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين لاذ الزوج بالفرار إلى وجهة غير معروفة.