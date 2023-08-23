أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة حكم بإدانة مواطن بحيازة المخدرات بقصد الاتجار.

وأوضح المصدر أن إجراءات التحقيق كشفت عن قيام المتهم بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية داخل منزله، حيث عثروا معه على 25 حبة من المؤثرات العقلية، وأكثر من 40 جراماً من مادة الحشيش المخدر وقيامه بالاتجار بها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أنه جرى إيقافه وإحالته إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه، وصدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه مدة 13 سنة، وتغريمه مبلغ 50 ألف ريال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة محكوميته، ومصادرة الجوال المستخدم بالجريمة.