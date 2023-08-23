حرصت أمانة منطقة جازان في محافظة صبيا، على تكثيف جهودها لنزح مياه الأمطار وإزاحة الصخور والأتربة من الطرقات الرئيسة وداخل الأحياء وأماكن تجمعاتها وذلك بالتزامن مع الأمطار التي شهدتها المحافظة الليلة الماضية.

كما سخرت الأمانة كامل طاقاتها للتعامل مع موسم الأمطار وتقوم بتأدية أعمالها ومهامها في فتح الطرق المتضررة من الأمطار التي تشهدها المحافظة في الوقت الحالي ، فيما تم توجيه فرق الحركة والصيانة بالعمل على مدار الساعة لمباشرة فتح الطرق وتلقي البلاغات والعمل على سرعة تأهيلها.

وستواصل أمانة جازان جهودها بمشاركة الجهات ذات العلاقة والتعامل الفوري مع عملية تصريف مياه الأمطار للمواقع المخدومة من خلال شبكات تصريف مياه الأمطار، إلى جانب الإشراف على مجاري الأودية.