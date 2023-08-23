سجلت شركة الوفاق لحلول النقل “يلو” اسمها رسمياً في قطاع تأجير السيارات كشركة رائدة وطنية تمنح حق الامتياز لعلامتها التجارية للاستثمار أمام الراغبين من إمكانياتها المميزة وخبرتها العريضة في هذا المجال المؤثر في قطاعات حيوية متعددة اقتصادية وسياحية.

وأقيم بحضور نائب الرئيس لقطاع التنظيم بالهيئة العامة للنقل المهندس فواز السهلي ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة الوفاق لحلول النقل ” يلو” الأستاذ بشير القحطاني حفل توقيع اتفاقية أول حق امتياز تمنحه الشركة والذي كان من نصيب المستثمر الأستاذ مالك الفرج.

وقام الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل “يلو” الأستاذ محمد النجران بتوقيع الاتفاقية مع الأستاذ مالك الفرج، وسط حضور عدد من المسؤولين في الهيئة والشركة.

يذكر أن قطاع تأجير السيارات في المملكة من أبرز القطاعات التي تشهد نمواً متزايداً مدفوعاً بالحراك الكبير في القطاعين الاقتصادي والسياحي في المملكة في ظل رؤية 2030، حيث قدرت إحدى الدراسات الحديثة حجم نمو قطاع تأجير السيارات في الفترة من عام 2023 إلى عام 2028، ومن المتوقع أن يرتفع من 2.01 مليار دولار إلى 3.12 مليارات دولار، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.21%

ويتوقع أن يساهم برنامج الامتياز التجاري لـ”يلو” في جذب المزيد من الشركاء المحليين والإقليميين والعالميين المهتمين للاستثمار في هذا القطاع الواعد، وبناء شراكات ناجحة.

ﻛﻤﺎ يعتبر ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ أﺣﺪ عناصر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ التي لها دور ﻫﺎم في نمو الاقتصاد الوطني.

وتجدر الإشارة إلي ان المملكة العربية السعودية استقبلت 93 مليون زيارة سياحية في عام 2022، و8 ملايين في الربع الأول من 2023، أي ضعف التوقعات، مضيفاً أن عدد زيارات العمرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بلغ 4 ملايين و100 ألف زائر.

من جانبه، قدم نائب الرئيس في الهيئة العامة للنقل المهندس فواز السهلي الشكر لشركة الوفاق لحلول النقل “يلو” على ما تقوم بها من خطوات تطويرية مستمرة في كافة خدماتها؛ ومنها اليوم إطلاق منح الامتياز التجاري، متمنياً النجاح لهذه المبادرة، وأن نشهد في المستقبل القريب المزيد من الجهات الاستثمارية التي تستفيد من الحصول على الامتيازات التجارية.

ومن جهته تحدث الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل “يلو” الأستاذ محمد النجران قائلاً: نملك في “يلو” استراتيجية طموحة تواكب رؤية المملكة 2030 للتوسع المدروس لنشاطنا واستثمار المكانة والثقة التي حصلنا عليها خلال الأعوام الماضية في تحقيق هذه الغاية، والتي يواكبها بشكل مستمر تحسين وتطوير خدماتنا، وتحديث أسطولنا بكل جديد يظهر في عالم صناعة السيارات، كما أننا نستثمر بشكل كبير في الجانب التقني لخلق تجربة غنية لعملائنا في كل مرة يختارون فيها “يلو”.

وبعد دراسة كاملة للمشروع واستكمال كافة التحضيرات الداخلية اتخذنا خطوة الإعلان عن إطلاق مشروع الامتياز التجاري لتأجير سيارات. ونملك في “يلو” كل المقومات التي من شأنها أن تعزّز تقديم خدمة تأجير المركبات بكفاءة وجودة عالية في كافة مدن ومناطق المملكة مما يساعد في دعم الحراك السياحي والاقتصادي في بلادنا، كما أنه يوفر فرصة استثمارية حقيقة أمام الراغبين من رواد الأعمال في الحصول على الامتياز وبداية مشوارهم في هذا المجال، مستفيدين من التجربة والدعم الذي سوف توفره الشركة لنجاحهم.

من جانبه، قدّم الحاصل على أول امتياز تجاري لعلامة “يلو” الأستاذ مالك الفرج الشكر للشركة على هذه الخطوة الاستثمارية الرائدة والتي من شأنها أن تساعد الراغبين في الاستثمار في قطاع النقل التأجيري على بداية مشوارهم بالشكل الصحيح، مستفيدين من خبرة ودعم شركة رائدة في هذا المجال بحجم “يلو”.

يذكر أن “يلو” لديها أكثر من 90 فرعاً تغطي مدن ومطارات مختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تواجدها في الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، ولديها شراكات إستراتيجية تتيح للعملاء حجز سياراتهم عبر +140 دولة بأكثر من 3800 فرع.

وتمتد خبرتها إلى أكثر من 20 عاماً في هذا المجال، كما توفر “يلو” لعملائها مفهوماً مبتكراً وتجربة متكاملة ، ليس مجرد سيارة بل خدمة تناسب إحتياجات ورغبات عملائها وتأخذ في الإعتبار كل خطوة في رحلتهم لجعلها أسهل وأسرع.

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