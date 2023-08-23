أوضح الشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء حكم وضع المياه على القبور.

وقال الشثري أن وضع المياه على القبور خطأ، ولا يتوافق مع السنة بل يؤذي القبر ويفسده.

وأضاف الشثري بأن هذه المياه تؤذي الأموات، لأنها تسبب في خفتان القبر، وبالتالي تتمكن السباع من الدخول وأكل جثامين الموتى.