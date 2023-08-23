ظهر نجم الهلال علي البليهي، مع ابن لاعب نادي الفريق السابق ناصر الشمراني “خالد”.
وكان خالد ناصر الشمراني، قد وقع يوم الأثنين الماضي، مع فريق براعم الهلال.
ويعد الشمراني أحد أبرز المهاجمين في تاريخ الكرة بالمملكة، وثاني الهدافين التاريخييين في الدوري السعودي برصيد 167 هدفا.
الى ( سالم ) والله لاحارق قلوبنا ولاشيئ اصلآ من يوم احتفل بهدفه ووضع الجزمه على خده عرفت عقليته وعرفت وشو من لحيه المهم ارتاح وهون على نفسك ليس صاحبك بذاك الرجل اللي يحرق قلوب الرجال ….
لاعب فاشل وولدفاشل مثل ابوووووه؛كلهم لعيبه فاشلين
الطيور ع أشكالها تقع هذا الشمراني من بعد طردة في مباراة سدني والبصق بسبب ناشيمورا جتة ام الركب لاعب كرية وتم طردة من الشباب
وش الطلة الحلوه ما شاء الله؟
وش الطلة الحلوه ما شاء الله؟
سبحان الله. الطيور ع اشكالها تقع
نفس المستوى نفس الفكر.
مكروهين اثنينهم. وسط جماهير المملكه والخليج عامه.
البليهي لازال حارق قلوب مهايطية المسيار والفقر عساه دوم غصة كل ماشافوة تذكروا غرزته الآسيوية
والله ياناصر انك غلطان تخلي وليدك فلذة كبدك يتعرف على هذا اللاعب النشاز عديم الأخلاق مفروض تخليه يتعرف على لاعب ذو أخلاق وسمعته طيبه لكي يكسب الأحترام والادب