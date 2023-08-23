ظهر نجم الهلال علي البليهي، مع ابن لاعب نادي الفريق السابق ناصر الشمراني “خالد”.

وكان خالد ناصر الشمراني، قد وقع يوم الأثنين الماضي، مع فريق براعم الهلال.

ويعد الشمراني أحد أبرز المهاجمين في تاريخ الكرة بالمملكة، وثاني الهدافين التاريخييين في الدوري السعودي برصيد 167 هدفا.