كشف محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل ، عن موعد إنتهاء الفترة الانتقالية لفصل الصيف .

وقال عقيل ، “دائمًا ما يوجد فترات إنتقالية في فصول السنة ، يحدث فيها اضطرابات جوية كبيرة على كثير من مناطق المملكة ، وغالبًا في فصل الصيف تكثر الأمطار بشكل غزير على مرتفعات المملكة ، وفقًا لحديثه مع قناة «الإخبارية» .

كما توقع أن تكون هذه الأجواء شديدة الحرارة خلال نهاية الأسبوع على الارتفاع الشمالى والارتفاع الشمالي الشرقي للمملكة، مضيفًا أن هذه أخر الموجات الحارة وستبدأ درجات الحرارة بالإنكسار تدريجيًا.

وأضاف أن كمية هطول الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدسة كانت كبيرة جداً ، والتي صاحبها سحب المزن الركامي ، وعادة تأتي في نهاية فصل الصيف.

وأشار إلى أن أعلى كمية هطول أمطار رصدها المركز الوطني للأرصاد كانت في حي الكعكية ، حيث وصلت إلى 45,2 ملم ، مضيفًا أن أعلى سرعة رياح شهدتها مكة المكرمة ، سجلت 85 كلم في الساعة وقد وصلت إلى 100 كلم في بعض المناطق .

فيديو | محلل الطقس عقيل العقيل: أمطار مكة المكرمة صحبتها "سحب المزن الركامي" بسرعة رياح تجاوزت 85 كلم والتي تأتي عادة نهاية فصل الصيف#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/ttzOMOpGcZ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 23, 2023