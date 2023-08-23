أصدرت محكمة جزئية في دورتموند بألمانيا حكما ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بشأن قضية تتعلق باللوائح الخاصة بوكلاء كرة القدم.

ونص الحكم الصادر من المحكمة الألمانية على تغريم “فيفا” 150 ألف يورو بسبب انتهاكها للحكم الصادر في مايو الماضي لصالح الوكلاء ضد قواعد “فيفا”.

وأضافت المحكمة في حكمها أن الحكم الصادر في مايو لا يقتصر على الوكلاء الألمان، وأن “فيفا” على ما يبدو لا يزال يطالب الوكلاء بالامتثال للوائحه الجديدة، دون التفرقة بين ما إذا كانوا يعملون في ألمانيا أو في الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن اللوائح الجديدة لـ”فيفا” دخلت حيز التنفيذ في يناير الماضي بهدف فرض نظام انتقالات أكثر عدلاً وشفافية في كرة القدم، مع إلزام وكلاء اللاعبين بالحصول على ترخيص مع حظر التمثيل المتعدد لتجنب تضارب المصالح، ووضع حد أقصى لرسوم الوكلاء.