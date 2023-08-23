روت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة تفاصيل موقف غريب تعرضت له من قبل سيدة محجبة التقت بها في رحلتها الأخيرة خارج الكويت.

وقالت الفضالة :” كنت أصور فيديو خلال سفرتي لأشاركه عبر تطبيق سناب شات، ولكني فوجئت بسيدة تأتي إلي وتطلب مني حذف الفيديو”

وأضافت : لقيت السيدة جاءت إلي وقالت لي إلهام حبيبتي ممكن تحذفين الفيديو لأنه أنا محجبة وظهرت فيه ما أبي أحد من ديرتي يشوفني بدون حجاب.

وأضافت ” رديت عليها وأنا مستغربة وين حجابك حبيبتي”؟ لترد مؤكدة أنها ترتدي الحجاب فقط اتباعا لعادات عائلتها ولكنها لا ترتديه خارج بلدها

وعبرت الفضالة عن استغرابها من تصرف المرأة، لافتة إلى أنها تصادف مثل هذه الحالات بشكل متكرر، رافضة ادعاءات البعض باتباع سلوك معين خوفا من الأهل أو خوفا من الآخرين، مؤكدة أن كل شخص مسؤول عن نفسه وعن تصرفاته الخاصة.