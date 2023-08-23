بات الإيفواري نيكولاس بيبي ، جناح نادي أرسنال الإنجليزي ، وصاحب ال28 عامًا ، قريبًا للانتقال إلى دوري روشن ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا «لإذاعة مونت كارلو» الفرنسية ، فإن نادي سعودي تفاوض مع النجم الإيفواري في الساعات الماضية ، والنادي الإنجليزي يقوم بمناقشة قيمة الانتقال .

كما أشارت المصادر إلى وجود اهتمام كبير من قبل النادي السعودي في الحصول على خدمات اللاعب ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعد بيبي من اللاعبين المميزين في صفوف نادي أرسنال، حيث تم إعارته الموسم الماضي إلى نادي نيس الفرنسي، حيث شارك في 28 مباراة وسجل 8 أهداف .