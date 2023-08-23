تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ونجم فريق إنتر ميامي الأمريكي ، عن خططه في الاعتزال ، خلال مقابلة مع منصة «أبل تي في» .

وقال ميسي : “لأكون صادقًا فإنني لم أفكر في الأمر الاعتزال بعد ، أحب اللعب وأستمتع بالتواجد في الملعب والمنافسة والتدريب”.

وتابع “أريد أن أستمتع بنفس القدر كما أفعل الآن ، أريد الاستمتاع بكل لحظة، خاصة أنها تحدث مرة واحدة فقط ، لا أريد أن أشعر بأي ندم”.

ويُذكر أن النجم الأرجنتيني توج بلقبه الأول مع إنتر ميامي الأمريكي ، عقب الفوز على ناشفيل الأمريكي بنتيجة 10 – 9 بركلات الترجيح في المباراة النهائية لكأس الدوري الأمريكي المكسيكي.