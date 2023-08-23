وثق مقطع فيديو تواجد النجم البرازيلي نيمار مهاجم نادي الهلال ، برفقة كل من اللاعب مالكوم و سعود عبد الحميد ، داخل الصالة الرياضية لنادي الهلال.

وأوضح الفيديو لحظة تفاعل النجم البرازيلي وضحكه مع اللاعب سعود عبد الحميد .

ويُذكر أن نيمار يخضع لبرنامج تأهيلي ، وذلك من أجل التعافي من الإصابة العضلية التي يعاني منها ، كما سيغيب النجم البرازيلي عن مواجهة الرائد في الجولة الثالثة من منافسات دوري روشن ، مساء الغد ، على ملعب الملك عبدالله ببريدة.