وثق مقطع فيديو تواجد النجم البرازيلي نيمار مهاجم نادي الهلال ، برفقة كل من اللاعب مالكوم و سعود عبد الحميد ، داخل الصالة الرياضية لنادي الهلال.
وأوضح الفيديو لحظة تفاعل النجم البرازيلي وضحكه مع اللاعب سعود عبد الحميد .
ويُذكر أن نيمار يخضع لبرنامج تأهيلي ، وذلك من أجل التعافي من الإصابة العضلية التي يعاني منها ، كما سيغيب النجم البرازيلي عن مواجهة الرائد في الجولة الثالثة من منافسات دوري روشن ، مساء الغد ، على ملعب الملك عبدالله ببريدة.
يقول المثل الشعبي: ليالي العيد تبـــان من عصـاريها..
والمقصود من المثل أن ملامح ليلة العيد تظهر باكراً وقبل حلول العيد نفسه من خلال التحضيرات للعيد بالثياب الجديدة وغيرها..
والمعنى أن بوادر الأمر تدل عليه كما في المثل العربي الشهير (يقرأ الكتاب من عنوانه)..
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👍👍👍👍👍
كجمغلو :
هد هد اعصابك لا يطق فيك عرق ونبلش بك 😂😂
الفشل واضح جدا