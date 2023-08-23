علق الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه ، عن حالة التوتر التي يعيشها نادي الاتحاد بسبب نشر الشائعات التي أدت إلى زعزت العلاقة بين اللاعبين وناديهم .

وكتب جستنيه عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» :” يبدو أن الاتحاد يمر حاليًا بحالة تخريب من الداخل عبر عدة منافذ ممن لا يهمهم مصلحة الكيان وممن يدعون خوفهم على الاتحاد في المرحلة المقبلة من خلال تسريب أخبار لا نعلم مدى صحتها من عدمها أو نشر الشائعات التي تسعى إلى زعزعة علاقة اللاعبين بناديهم وثقتهم بالإدارة والمدرب واللاعبين ضربهم بعضهم في بعض.

وتابع :”لا أعلم كيف ستتعامل الإدارة مع عملية التخريب وأبطالها المخربين الذين لا يرغبون استقرار الاتحاد، إداري ولا فني ولا جهاز تدريبي”.

واختتم قائلًا :” اللهم اكفي الاتحاد شر هؤلاء المخربين ومن يقف معهم وخلفهم ويساندهم ويساعدهم قولًا وفعلًا”.