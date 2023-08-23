فشل لاعب الأهلي السابق وفريق نادي العربي القطري حاليا، عمر السومة، في خطف بطافة تأهل ناديه إلى لنهائيات النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا في المباراة التي خاضها مع فريقه يوم أمس أمام أجمك الأوزبكي.

وكان جمهور الفريق القطري يتطلعون أن يساهم السومة في تسجيل أهداف تمكن فريقه من التأهل إلى النهائيات لكن ذلك لم يحدث.

وانتهت المباراة التي أقيمت يوم أمس بفوز أجمك بهدف نظيف ليفقد العربي القطري فرصته في المنافسة بالنسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا.

يذكر أن السومة شارك مع العربي الموسم الماضي في 27 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 27 هدفا وصنع ستة آخرين، وحصد كأس أمير قطر لأول مرة منذ 1993.