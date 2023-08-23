قامت وزارة التعليم بتحديد الحوافز التي سيتم منحها للطلاب والطالبات المميزين في حصص اللغة الصينية ، والتي سيتم تدريسها للصف الثاني ثانوي خلال العام الدراسي الحالي .

وأوضحت الوزارة أن الحوافز تتمثل في احتساب مشاركة الطلبة في حصص الإتقان في الأعمال التطوعية، إذ يربط تعلم اللغة الصينية بالعمل التطوعي، ويحصل الطالب الذي ينهي البرنامج بنجاح على 10 ساعات عمل تطوعي ترصد له ضمن الأعمال التطوعية التعاونية والتعليم التعاوني .

يُذكر أن المدراس الثانوية للمملكة تتأهب لإدراج حصتين إثرائيتين للغة الصينية للصف الثاني الثانوي خلال العام الدراسي الحالي .