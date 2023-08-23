يواصل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، نيمار دا سيلفا، استعداداته للمشاركة في المنافسات التي سيخوضها الهلال في الفترة المقبلة.

وستكون مباراة الهلال أمام نظيره الاتحاد المقرر إقامتها في مطلع سبتمبر المقبل هي اول موعد متوقع لظهور اللاعب بقميص الهلال.

يذكر أن نادي الهلال أعلن غياب نيمار دا سيلفا عن الملاعب لعدة مباريات بسبب تعرض لإصابة قبل وصوله إلى المملكة خلال تدريبات باريس سان جيرمان.