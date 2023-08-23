يواصل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، نيمار دا سيلفا، استعداداته للمشاركة في المنافسات التي سيخوضها الهلال في الفترة المقبلة.
وستكون مباراة الهلال أمام نظيره الاتحاد المقرر إقامتها في مطلع سبتمبر المقبل هي اول موعد متوقع لظهور اللاعب بقميص الهلال.
يذكر أن نادي الهلال أعلن غياب نيمار دا سيلفا عن الملاعب لعدة مباريات بسبب تعرض لإصابة قبل وصوله إلى المملكة خلال تدريبات باريس سان جيرمان.
$$$$$ لاعب أكل عليه الدهر وشرب $$$$$
وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر
أعرابي تزوج امرأة كان يعتقد أنها شابة، كانت تأتي إلى العطار يعطيها أشياء تلون بها وجهها ويديها، أملاً في أن تظهر بمظهر الشابة
فقال:
عجوز تمنت أن تكون فتيَّة
وقد يبس الجنبان واحدودب الظهر
تروح إلى العطار تبغي شبابها
وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر.
⚽⚽⚽⚽⚽
👍👍👍👍👍
كجمغلو :
مو شغلك جايبنه عشان يجلس دكه بس 😂😂
ههههههههههههه اكلوا المقلب … لاعب كله اصابات واذكركم لن يستفيدوا منه ابدا