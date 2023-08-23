يقترب البلجيكي أكسيل فيتسل ، لاعب وسط نادي أتليتكو مدريد الأسباني ومنتخب بلجيكا ، وصاحب ال34 عامًا ، من الانتقال إلى دوري روشن ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لصحيفة «ماركا» الأسبانية ، فهناك نادي سعودي تقدم بعرض مغري للتعاقد مع اللاعب البلجيكي ، والنادي الأسباني موافق على رحيل اللاعب .

ويُذكر أن النجم البلجيكي خاض في مسيرته الكروية أكثر من 600 مباراة منها 77 مباراة مع دوري أبطال أوروبا و 42 مباراة في الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى مشاركته مع بلجيكا في نسختين من كأس العالم 2014 و 2018 وفي بطولتين أوروبيتين 2016 و 2020 .