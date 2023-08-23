دخل مدافع نادي النصر عبدالإله العمري دائرة اهتمام نادي من دوري يلو للدرجة الأولى.

ويرغب أحد أندية دوري يلو في التعاقد مع العمري وضم إلى صفوف فريقه الكروي.

يذكر أن تقارير صحفية أعلنت رفض عبدالإله العمري تجديد عقده مع النصر، خلال الفترة الحالية.