دخل مدافع نادي النصر عبدالإله العمري دائرة اهتمام نادي من دوري يلو للدرجة الأولى.
ويرغب أحد أندية دوري يلو في التعاقد مع العمري وضم إلى صفوف فريقه الكروي.
يذكر أن تقارير صحفية أعلنت رفض عبدالإله العمري تجديد عقده مع النصر، خلال الفترة الحالية.
دخل مدافع نادي النصر عبدالإله العمري دائرة اهتمام نادي من دوري يلو للدرجة الأولى.
ويرغب أحد أندية دوري يلو في التعاقد مع العمري وضم إلى صفوف فريقه الكروي.
يذكر أن تقارير صحفية أعلنت رفض عبدالإله العمري تجديد عقده مع النصر، خلال الفترة الحالية.
يستاهل كل خير والمستقبل أمامه بس يختار كويس والأرزاق بيد لله .
إلى مدافع نادي النصر عبدالإله العمري،إذا قبلت بأي عرض من أندية دوري يلو مهما بلغ قدره،فهذا يعني بداية النهاية لك ياكابتن،
فأتوقع لا عب بإمكانياتك،سوف تنهال العروض عليه من دوري روشن،
وفالك التوفيق يابطل.
النصر مقبره للنجوم !!!