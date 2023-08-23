بدأ التوأم السيامي التنزاني “حسن وحسين” في البحث عن والدتهما فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني مساء اليوم.

ويأتي نقل التوأم السيامي إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.