يستعد نادي الهلال لمواجهة نادي الرائد ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن ، مساء الغد ، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية .
ويعاني الهلال من بعض الغيابات ، خلال المباراة لأسباب تتراوح بين الاصابات والقرار الفني وأبرز هذه الغيابات حارس المرمى محمد العويس ، و السنغالي خالد كوليبالي و سلمان الفرج و عبدالإله المالكي و صالح الشهري و النجم البرازيلي نيمار جونيور .
ويُذكر أن نادي الهلال يحتل المرتبة الرابعة في ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، في حين يتذيل نادي الرائد ترتيب الدوري في المرتبة 18 برصيد 0 نقطة.
الرياضة فن وذووق واخلاق
لك الله يا زعيم عالمي
ووصيف كأس العالم للأندية
انت تفتخر في البطولات
وغيرك يهدي الهدايا بسقوطك
حتى خالد الدايل وقوميز وايقالو وخميس العويران الله يرحمه غايبين غثيتونا بهالاستهبال
حتى خالد الدايل وقوميز وايقالو وخميس العويران الله يرحمه غايبين غثيتونا بهالاستهبال
الفقراوي النصر مصلح على باله ان لعب النهائي ظلم تحكيمي في اسيا 4 ضربات جزاء مالك ولا ضربه جزاء يا حيوان يدعون المظلوميه وهم الظلمين
الفقراوي النصر مصلح على باله ان لعب النهائي ظلم تحكيمي في اسيا 4 ضربات جزاء مالك ولا ضربه جزاء يا حيوان يدعون المظلوميه وهم الظلمين
الله يعين الرائد على ظلم الحكام والخشونه الزايده لأن سلاح الزعيق اللي تقلب به العب به ….به به
بالتوفيق لوصيف العالم باذن الله