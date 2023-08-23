يستعد نادي الهلال لمواجهة نادي الرائد ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن ، مساء الغد ، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية .

ويعاني الهلال من بعض الغيابات ، خلال المباراة لأسباب تتراوح بين الاصابات والقرار الفني وأبرز هذه الغيابات حارس المرمى محمد العويس ، و السنغالي خالد كوليبالي و سلمان الفرج و عبدالإله المالكي و صالح الشهري و النجم البرازيلي نيمار جونيور .

ويُذكر أن نادي الهلال يحتل المرتبة الرابعة في ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، في حين يتذيل نادي الرائد ترتيب الدوري في المرتبة 18 برصيد 0 نقطة.