كشفت مصادر ، أن نادي الهلال حسم صفقة متعب الحربي الظهير الأيسر لنادي الشباب ، وصاحب ال23 عامًا ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا للإعلامي «بسام الدخيل» ، فإن الحربي وقع عقود انتقاله للهلال ، في نفس الوقت الذي وقع فيه مدافع الشباب السابق حسان تمبكتي عقود انضمامه لصفوف الفريق الأزرق .

كما أشار «الدخيل» إلى تأجيل إلى انضمام الحربي لصفوف الهلال ، نظرًا لردة الفعل القوية للأعضاء الذهبيين لإدارة نادي الشباب ، عقب إعلان انتقال تمبكتي للهلال.

ويُذكر أن الحربي ، خاض 86 مباراة بقميص الشباب عبر كل المسابقات ، كما توج مع المنتخب الوطني بلقب كأس آسيا تحت 23 عامًا، العام الماضي.