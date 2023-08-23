كشفت مصادر ، أن نادي الهلال حسم صفقة متعب الحربي الظهير الأيسر لنادي الشباب ، وصاحب ال23 عامًا ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ووفقًا للإعلامي «بسام الدخيل» ، فإن الحربي وقع عقود انتقاله للهلال ، في نفس الوقت الذي وقع فيه مدافع الشباب السابق حسان تمبكتي عقود انضمامه لصفوف الفريق الأزرق .
كما أشار «الدخيل» إلى تأجيل إلى انضمام الحربي لصفوف الهلال ، نظرًا لردة الفعل القوية للأعضاء الذهبيين لإدارة نادي الشباب ، عقب إعلان انتقال تمبكتي للهلال.
ويُذكر أن الحربي ، خاض 86 مباراة بقميص الشباب عبر كل المسابقات ، كما توج مع المنتخب الوطني بلقب كأس آسيا تحت 23 عامًا، العام الماضي.
الي عنده طموح يروح لنادي النصر
صاحب المقوله هاذي مين؟
وين اختفى ولقب بعد بالخاين 😁
وحده ثانيه على السريع
تبي بطولات بسيطه شجع نادي النصر
مين صاحب المقوله هاذي؟
اختفى 😎
الي عنده طموح يروح لنادي النصر
صاحب المقوله هاذي مين؟
حرر الرد
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اصلا ريس ناد الشباب من أكبر مشجعي نادي الهلال وعلشان كذا خليه رأيس نادي الشباب علشان ياخذ من جسد الشباب المتهالك ويرقع في الهلال وياااااااا قلب لا تحزن
قسم بالله خطتهم مكشوفة بس المشكلة عنده عايدي لان وجوههم مغسوله بمرق
لايزال التلاعب وشغل تحت الطاوله لدى اللوبي …حسان والان نسمع اتفاق مع الحربي وقبلها سعود و و و…العجيب أندية أخرى تدفع أكثر وربما ضعف المبلغ من الهلال ومع ذالك يذهب اللاعب إلى الهلال لماذا ومالسر؟؟؟نريد الجواب
طلس وكلام واتساب ساااااي .
اي . كذب وونسه شارع النيل علي قولنا نحن السودانيين
كل انسان عنده طموح يروح النصر
بينتهي مثل الحمدان.. ماحسبها صح… ولا استفاد من درس الحمدان.
ياهلال … حرااااااااااااااام عليك هناك من يألم من صفقاتك 😂😂😂😂
اللعنه تصيبهم جميع
ياخذوه ويركنوه في دكة الاحتياط حتى يختفي