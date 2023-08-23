اكتشفت اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك المصري عدم وجود محضر بيع إمام عاشور، لاعب الأهلي المصري الحالي، إلى ميتلاند الدنماركي.

وكان عاشور قد انتقل من الزمالك إلى ميتلاند الدنماركي، في يناير الماضي، في صفقة بيع نهائي مقابل 3 ملايين دولار أمريكي.

ومن جانبها شكلت وزارة الشباب والرياضة في مصر لجنة لإدارة شؤون نادي الزمالك لحين إجراء الانتخابات في أقرب جمعية عمومية.

وأوضحت مصادر مقربة من اللجنة المكلفة أنه حتى الآن تفترض اللجنة “حُسن النية”، وأن هناك محضرا خاصا باعتماد الصفقة.

ولفتت إلى أن جلسات مجالس إدارات الأندية يتم إثباتها في محاضر رسمية، ويتم الاحتفاظ بنسخة في النادي، وأخرى يتم إرسالها إلى وزارة الشباب والرياضة، وفي حالة عدم وجود نسخة سيتم تحويل الأمر إلى الجهة الإدارية والشؤون القانونية لاتخاذ ما تراه مناسبًا حيال تلك الأزمة.