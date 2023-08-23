أعلنت سلطات الطيران الروسية ،اليوم الأربعاء عن مصرع مؤسس مجموعة “فاغنر” يفغيني بريغوجين ، ومصرع 9 أشخاص أثر تحطم الطائرة التي كانت تقلهم من موسكو إلى سان بطرسبرغ .

وفي تلك الأثناء ، ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، في حفل موسيقي تابع للقوات المسلحة لحظة تحطم الطائرة التابعة لقائد فاغنر يفغيني بريغوجين

وقد أصدرت هيئة الطيران بيان لها اليوم ، قالت فيه : “أن الطائرة كانت في رحلة لها من موسكو إلى مدينة سان بطرسبرغ و كان على متنها 3 طيارين و 7 ركاب وجميعهم لقوا حتفهم”.