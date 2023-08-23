أعلنت سلطات الطيران الروسية ،اليوم الأربعاء عن مصرع مؤسس مجموعة “فاغنر” يفغيني بريغوجين ، ومصرع 9 أشخاص أثر تحطم الطائرة التي كانت تقلهم من موسكو إلى سان بطرسبرغ .
وفي تلك الأثناء ، ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، في حفل موسيقي تابع للقوات المسلحة لحظة تحطم الطائرة التابعة لقائد فاغنر يفغيني بريغوجين
وقد أصدرت هيئة الطيران بيان لها اليوم ، قالت فيه : “أن الطائرة كانت في رحلة لها من موسكو إلى مدينة سان بطرسبرغ و كان على متنها 3 طيارين و 7 ركاب وجميعهم لقوا حتفهم”.
تخلص منهم بوتن
وهناك احتمال إصابة جناح الطائرة بصاروخ
الصندوق الأسود يكشف كل شي لكن في مشكلة
إن احتمالية اخفاء الحقائق وارده لان الطائرة روسية والركاب روس
فلا تستطيع اي دولة او جهه المشاركة في التحقيق
لكن احب أوضح ان الطائرة لم تسقط بخلل فني
هذا بعيد كل البعد
قائد فاغنر تمت تصفيتة وخطر فاغنر لم يعد موجود
تمت تصفيتة
واسقاط الطائرة كان من داخل الطائرة نفسها
ولم تستهدف صاروخ لأن هذا مستحيل حيث انها كانت تحلق فوق ثلاثين الف قدم
واختفاء الطائرة المفاجئ وانقطاع الاتصال بشكل مباشر هذا لايحدث حتى وإن اصيبت الطائرة بخلل تظل الاتصالات لفترة
بأختصار تم تعطيل او تفجير احد أجنحة الطائرة
وهذا عمل استخباراتي بحت