تفاجأ شاب بعدما عثر على رسالة مكتوبة في ورقة حمراء اللون معلقة على باب سيارته، من فتاة.

ووثق الشاب استغرابه من رسالة الفتاة، قائلا: “طالع من النادي لاقيت الورقة كانت محطوطة على الباب، مكتوب: أنا أسفة خبطت سيارتك وأنا خارجة”.

وأضاف: “ورسمت الفتاة رسم كروكي لمكان الصدمة”، مستكملا: “يعلم الله اني مسامحها دنيا وآخرة لكن ليش ورقة حمراء”.