تفاجأ شاب بعدما عثر على رسالة مكتوبة في ورقة حمراء اللون معلقة على باب سيارته، من فتاة.
ووثق الشاب استغرابه من رسالة الفتاة، قائلا: “طالع من النادي لاقيت الورقة كانت محطوطة على الباب، مكتوب: أنا أسفة خبطت سيارتك وأنا خارجة”.
وأضاف: “ورسمت الفتاة رسم كروكي لمكان الصدمة”، مستكملا: “يعلم الله اني مسامحها دنيا وآخرة لكن ليش ورقة حمراء”.
المفروض تحط رقم جوالها او جوال اخوها اوزوجها او لدها لتفهام ماهو تهج وبس
😂😂😂😂😂
أتفق مع أخي ابو عمار فيما ذكر و سطر و علاوة على ذلك أرى أن الرجل كان متناقض في مشاعره بين الإيجابية بمسامحته
لها و بين السلبية بأنتقاده لها 😵🥴😵
جزاك الله خير .
ومادام الصدمه بسيطه وعتذرت فالمسامح كريم.
يالتفاهه
مادام التافهين يجدوا من ينشر تفاهتهم فلن يتوقفوا عن التفاهه
عادة الفتيات يحملون اوراق ملونه فلا يذهب تفكيرك لبعيد