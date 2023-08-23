قررت إدارة نادي النصر ، برئاسة مسلي آل معمر ، مخالصة الكولومبي دافيد أوسبينا حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، من أجل فسخ التعاقد بشكل رسمي.

وأوضحت مصادر إعلامية اليوم الأربعاء، أن نادي النصر اتفق مع الحارس على مخالصة مالية ، ليرحل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويُذكر أن الحارس الكولومبي ، قد انتقل إلى نادي النصر في فترة الانتقالات الصيفية 2022، قادمًا من صفوف نابولي الإيطالي .