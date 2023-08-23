قررت إدارة نادي النصر ، برئاسة مسلي آل معمر ، مخالصة الكولومبي دافيد أوسبينا حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، من أجل فسخ التعاقد بشكل رسمي.
وأوضحت مصادر إعلامية اليوم الأربعاء، أن نادي النصر اتفق مع الحارس على مخالصة مالية ، ليرحل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ويُذكر أن الحارس الكولومبي ، قد انتقل إلى نادي النصر في فترة الانتقالات الصيفية 2022، قادمًا من صفوف نابولي الإيطالي .
عيون الحاسدين اطاحت به ودمرت النصر
حسبي الله على كل حاسد وحاقد وصاحب عين انهى مستقبل الرجل جعلها ترد له في نفسه
ألعب في فلوس (الصندوق) يالنصر ألعب .. ماحولك احد
والله انه حارس خطير بس للاسف الاصابه جابت نهايته
والله انه حارس خطير بس للاسف الاصابه جابت نهايته
ما شاف خير ذا الحارس من يوم جاهم
أهم شيء ياخذ الملايين ويروح