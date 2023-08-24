كشف العضو الذهبي لـ نادي الشباب عبدالعزيز المالك، الأربعاء، عن تقديم 4 استقالات رسمية في مجلس إدارة النادي.
وقال المالك: ” 4 استقالات رسمية في مجلس الاداره ونظامياً تسقط الادارة الآن، نطالب الوزارة مشكورة في إنهاء الإجراءات القانونية حسب اللائحة وسرعة النظر فيه لعدم تعطيل الفريق أكثر”.
وكشفت مصادر لبرنامج “برا 18” بقناة SSC، أن أعضاء مجلس إدارة نادي الشباب المستقيلون هم: “عبدالله الحمدان – سعد الجهيمي – عامر الشهري – سارة التميمي”.
١٤ لاعب شبابي باعهم البلطان للنصر آخرهم الصليهم
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لاجديد مع الأسف نادي الشباب اصبح قطع غيار للزعيق من ايام البلطان وايغالو خير شاهد
والله الفريق الضعيف والصغير والوضيع هو فريقك يا الطحلبي وبعطيك معلومة وحطها في رأسك أضعف لاعيبة بين فرق الصندوق أنتم يا الطحالب وبياخذونكم رايح جاي
ماعلينامنهم اهم شي يعرفون يلعبون الدحهه والقزوعي والخطووووه والمزمار والخبيتى والدبكهه 🤣🤣🤣
مايكون رئيس نادي الشباب سمسار او شريطي وكفي له نسبه مئويه في البيعه خارج الصندوق
مايكون رئيس نادي الشباب سمسار او شريطي وكفي له نسبه مئويه في البيعه خارج الصندوق
مايكون رئيس نادي الشباب سمسار او شريطي وكفي له نسبه مئويه في البيعه خارج الصندوق
مايكون رئيس نادي الشباب سمسار او شريطي وكفي له نسبه مئويه في البيعه خارج الصندوق
مايكون رئيس نادي الشباب سمسار او شريطي وكفي له نسبه مئويه في البيعه خارج الصندوق
أيها العقلاء نادي الشباب هو عميد أندية الوسطى هو صاحب الصولات والجولات في المستطيل الأخضر وصاحب البطولات المحلية والقارية وقدم نجوم كبار للمنتخب والكرة السعودية.ونادي الهلال هو في الأصل فرع من نادي الشباب.
شي عادي جداً آل يحصل بالشباب وهذا هو حأل الانديه الصغيره دائما محل تفريخ للانديه الكبيره ومايحدث لشباب شى طبيعي جدا كونه نادي صغير جدا وهذاحجمه الحقيقي لكي يعرف البلطان وغيره حجمهم الحقيقي ويتركون المهايط ويعرفون حجمهم أنهم مجرد نادي تشليح وهذا قدر البلطان ويعرف الان من هو المدفون حاليا وتاريخه أصبح صفر مربع. لايتعدى على اسياده
شي عادي جداً آل يحصل بالشباب وهذا هو حأل الانديه الصغيره دائما محل تفريخ للانديه الكبيره ومايحدث لشباب شى طبيعي جدا كونه نادي صغير جدا وهذاحجمه الحقيقي لكي يعرف البلطان وغيره حجمهم الحقيقي ويتركون المهايط ويعرفون حجمهم أنهم مجرد نادي تشليح وهذا قدر البلطان ويعرف الان من هو المدفون حاليا وتاريخه أصبح صفر مربع. لايتعدى على اسياده
مع احترامي للشباب صار كأنه قطع غيار للهلال مافيه لاعب يبرز مع الشباب حتى لو كان هداف الفريق لا ياخذه الهلال بكل سهولة
تــــــــــــــــــــمـــــــــــبــــــــــــــكـــــــــــــــتي …. انا هلالي .. هاهاهاهاهاهاها
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
للاسف رىئيس معروف انتمائة الى نادي الهلال: اول عشرين يوم له في الرئاسة باع تمبكتي وهو مجدد 5 سنوات وباع الحربي وهو مجدد 5 سنوات وباع عبده المهاجم المحلي الوحيد مع الشباب وباع الربيعي للاخدود والقحطاني على وشك التوقيع والبرازيلي المدافع يبغى يبيعه للرائد … شلح نادي الشباب بسبب ميوله…هل يعقل تبيع لاعب باقل من نص سعره شي غريب..كل هذا والوزارة ماتحركت كيف يبيع بدون توقيع الرئيس التنفيذي
وين الشبابين الحقيقيين عن بيع المهلل وانور والداوود للنصر
الان صارو يحسو ولا هذولا نصراويين وراهم
وين الشبابين الحقيقيين عن بيع المهلل وانور والداوود للنصر
الان صارو يحسو ولا هذولا نصراويين وراهم
معهم حق يوم يطلعون النصر والاهلي قدمو عروض أعلى من الهلال بكثير والاداريين يبون مصلحة النادي والشباب إلى الآن لم يقدم لاعب واحد سوبر في سوق الانتقالات ما اقول الا الله يعين الشباب على هكذا رئيس
الصفقة اصلا مشبوهة لا بد ان يتم التحقيق بها والحقيقة لابد ان تظهر وعموما لابد من افهام الشارع الرياضي هذه الحقيقه بمستندات لانه غير ذلك سيصنع خللا في المنظومة الرياضية وتنقلب المفاهيم في السعوديه.
الصفقة اصلا مشبوهة لا بد ان يتم التحقيق بها والحقيقة لابد ان تظهر وعموما لابد من افهام الشارع الرياضي هذه الحقيقه بمستندات لانه غير ذلك سيصنع خللا في المنظومة الرياضية وتنقلب المفاهيم في السعوديه.
شكلهم نصراوين يبغون يروح حسان لناديهم المفضل هذا الشباب من يوم عرفناه زمان والان كلهم منتمين يا للهلال والنصر ويجيك بعض جمهور الشباب الاداراة ترحل ونبغ العضو الذهبي فلان تراه يبي حسان يروح للنصر وهكذا نتمنا الي يأتي لنادي الشباب يكون شبابي لايهمه الا هو الشباب كيان وبطولات
الاربعه زعلانين عشانه ما راح للنصر تنبكتي
هذا البلطان وهذي خلاقينه …. بضاعتكم ردت اليكم
أتمنى أن يبتعد الهلالي الثنيان من رئاسة الشباب باع عقد تمبكتي بمبلغ اقل من عرض نادي النصر قدم مصلحة الهلال على مصلحة الشباب
كلام سخيف نريد عوده البلطان الثنيان ليش كفو للنادي
اطالب بالتحقيق مع الاربعه
يعبثوا بفريق الشباب ويسببوا بلبله هذا كله عشان يقيلوا الرئيس لانه اتفق مع الهلال على عقد تمبكتي
حققوا مع المستقيلين اذا ما طلعوا نصراويين ومتفقين ومتعمدين ماابقى انا
هذولا المفروض كلهم يودعون الي السجن لاثارة الفتن والبلبله وتاليب الراي العام