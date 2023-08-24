كشف العضو الذهبي لـ نادي الشباب عبدالعزيز المالك، الأربعاء، عن تقديم 4 استقالات رسمية في مجلس إدارة النادي.

وقال المالك: ” 4 استقالات رسمية في مجلس الاداره ونظامياً تسقط الادارة الآن، نطالب الوزارة مشكورة في إنهاء الإجراءات القانونية حسب اللائحة وسرعة النظر فيه لعدم تعطيل الفريق أكثر”.

وكشفت مصادر لبرنامج “برا 18” بقناة SSC، أن أعضاء مجلس إدارة نادي الشباب المستقيلون هم: “عبدالله الحمدان – سعد الجهيمي – عامر الشهري – سارة التميمي”.