نبه مدير الأبحاث في هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، هاشم آل غالب، إلى مخالفة نظامية تتعلق باستخدام كلمة “معاق”.

وقال “آل غالب” إن الحديث بكلمة معاق في مواقع التواصل الاجتماعي تعد مخالفة نظامية، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج الراصد المذاع على قناة “الإخبارية”.

وأكد أن الفرد حينها استخدام كلمة “معاق” بمدلول سلبي لوصف شخص بأنه إنسان ناقص، داعيا إلى توعية الناس بضرورة احترام ذوي الإعاقة.