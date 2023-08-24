نبه مدير الأبحاث في هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، هاشم آل غالب، إلى مخالفة نظامية تتعلق باستخدام كلمة “معاق”.
وقال “آل غالب” إن الحديث بكلمة معاق في مواقع التواصل الاجتماعي تعد مخالفة نظامية، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج الراصد المذاع على قناة “الإخبارية”.
وأكد أن الفرد حينها استخدام كلمة “معاق” بمدلول سلبي لوصف شخص بأنه إنسان ناقص، داعيا إلى توعية الناس بضرورة احترام ذوي الإعاقة.
فيديو | مدير الأبحاث في هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة د. هاشم آل غالب: الحديث بكلمة "معاق" في مواقع التواصل الاجتماعي تعد مخالفة نظامية #الراصد pic.twitter.com/1WASorHAA7
— الراصد (@alraasd) August 23, 2023
كلمة معاق ليست بالشتام او السباب او النعوت فهيً كلمة وصف حالة مرضية لشخص عاجزاً كلياً أو جزئياً عن ضمان حياة شخصية واجتماعية أو طبيعية نتيجة نقص خلقي وغير خلقي في قدراته الجسمية أو الفكرية ! لذلك لا تحملوا الناس أوزاراً ليس لها في الشرع مصوغاً و مبرراً 😤😡😤
المعاق اسمه معاق ليست اساءه