أعلنت وزارة الحج والعمرة عن بعض الوظائف، التي لا يشترط فيها الخبرة، ابتداء من اليوم وحتى 11 سبتمبر، على أن يكون المتقدم على دراية بالحاسب الآلي.

حيث وفرت الوزارة وظائف للرجال والنساء بنظام التعاقد على سلم الموظفين العام في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

المسميات الوظيفية:

– محلل بيانات.

– مطور برامج.

– أخصائي ذكاء أعمال مساعد.

– باحث تدريب وابتعاث مساعد.

– باحث قانوني مساعد.

– أخصائي حماية البيانات.

– محاسب تكاليف ممارس.

– أخصائي استراتيجية ممارس.

– أخصائي تقنية معلومات.

– باحث أمن وسلامة.

– باحث تنظيم مساعد.

– باحث أمن سيبراني ممارس.

– أخصائي أمن سيبراني.

– مهندس صناعي مساعد.

الشروط العامة للتقدم للوظيفة:

أن يكون المتقدم من مواطني المملكة، وأن يتمتع بسيرة حسنة وسلوك جيد، ولديه خبرة في التعامل مع الحاسب الآلي.

التقديم من خلال الرابط التالي:هنا

