يحاول الكثيرون الحفاظ على برودة السيارة، خاصة مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وعلى الرغم من وجود المكيفات، إلا أنها تستغرق وقت طويل لجعل السيارة باردة خاصة بعد الوقوف في الشمس.

وأكد الكثيرون على أهمية بعض المنتجات التي يجب على مالكي السيارات شرائها للحفاظ على سياراتهم وهي:

ــ مظلات الزجاج الأمامي: حيث يقوم بتغطية الزجاج الأمامي للسيارة، مما يمنع دخول الأشعة الضارة إلى الداخل، كما أنه يحافظ على الأجزاء الداخلية للسيارة.

ــ مظلات النوافذ: وهي تؤدي نفس عمل مظلات الزجاج الأمامي، ولكنها تقوم بحماية المقاعد الخلفية.

ــ غطاء المقاعد: وله دور هام في حماية مقاعد السيارة من الحرارة التي تؤدي إلى تغير لونها، وتحمي كذلك من السخونة العالية للمقعد.

ــ مظلة السيارة: وتحمي السيارة بشكل عام من حرارة الشمس، خاصة إذا لم يكن هناك إمكانية لوضعها في مكان به ظل.

ــ غطاء عجلة القيادة: يبقيها باردة حتى لا يتعرض سائق السيارة للحروق بسبب حرارة الصيف.