شهدت منصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور في مَلهم شمال مدينة الرياض بيع أغلى صقر في النسخة الثالثة من المزاد.
كما تعود ملكية الصقر “فرخ جير بيور ألترا وايت” إلى مزرعة MGE الأمريكية، ويبلغ طوله 18 إنشاً، وعرضه 18.5 إنشاً، ووزنه 1480 جراماً، وبدأت المزايدة على الصقر بمبلغ 200 ألف ريال قبل بيعه بـ 550 ألف ريال.
بيع أغلى صقر في النسخة الثالثة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور في #الرياض بـ550 ألف ريال وتعود ملكية الصقر "فرخ جير بيور ألترا وايت" لمزرعة MGE الأمريكية
عبر:@Muathalnemer pic.twitter.com/OEar7bQqMP
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 23, 2023
طيب
سعودي فلوس كثير
سعودي فلوس كثير
يالمشتري عطني 200 الف واصيد لك ألعن من ذا الصقر 😂
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا .
هههههه يشتري صقر بسعر 550 الف ريال عشان يصيد ارنب قيمته 15 ريال