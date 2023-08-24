شهدت منصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور في مَلهم شمال مدينة الرياض بيع أغلى صقر في النسخة الثالثة من المزاد.

كما تعود ملكية الصقر “فرخ جير بيور ألترا وايت” إلى مزرعة MGE الأمريكية، ويبلغ طوله 18 إنشاً، وعرضه 18.5 إنشاً، ووزنه 1480 جراماً، وبدأت المزايدة على الصقر بمبلغ 200 ألف ريال قبل بيعه بـ 550 ألف ريال.