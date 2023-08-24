أوضح أستاذ وعالم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري أن النكهات والألوان الصناعية، من أسباب الإصابة بالأمراض المناعية وهي مواد دخيلة على أنظمتنا الغذائية.

وعبر عن استيائه بهذا الأمر، حيث يجد أن الهدف من إدخال تلك المواد إلى أنظمتنا الغذائية هو التجارة، وكسب الأموال فقط، وتكون الضحية في النهاية نحن وأطفالنا.

وأضاف أن الأبحاث أكدت أن ظهور أخطارها الصحية، يكون على المدى البعيد، كما أكد أنها سبب رئيسي في ظهور أمراض جديدة مثل التحسس من بعض الأطعمة أو أمراض تهيج الجهاز المناعي.

وأكد أن تلك المواد تعمل على إثارة الجهاز المناعي لجسم الإنسان ليقوم بمهاجمتها، وبالتبعية يهاجم الجسم نفسه، فيؤدي إلى حدوث أمراض مناعية لا علاج لها سوى تثبيط مناعة الجسم نفسه للسيطرة على المرض.