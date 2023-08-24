سجلت ولاية بيهار بالهند واقعة غريبة لسيدة تترجى زوجها بعدم إكمال إجراءات تطليقها أمام سكان قريتها.
وكان الزوج في رحلة عمل امتدت 4 سنوات وعندما عاد لقريته قرر طرد زوجته بلا سبب معروف وأراد تطليقها، وركب الدراجة مع المحامي لإكمال إجراءات الطلاق.
و تجمع سكان القرية لحل الموضوع وأتت الزوجة وسحبت زوجها حتى لا يطلقها وحدثت معركة وتلاسن بينهما.
لاحول ولاقوة الابالله
لحستوا مخي يا صدى و قده ملحوس خلقه 🤣😁🤣 مدخلين مقطع فديو مال اوم اومه دخل بالموضوع كلش 😁🤣😁
بعد ما اخذ فلوسها وتمتع بها وسافر ورجع اراد ان يغيرها بوحد جديده