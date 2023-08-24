لقت شابة برازيلية حامل في الشهر التاسع مصرعها وفارقت الحياة هي وجنينها بصعقة كهربائية، بعد أن حاولت شحن هاتفها عقب الاستحمام.

وتفصيلاً، تعرضت جينيفر للصعق الكهربائي حين حاولت شحن هاتفها بعد خروجها من الاستحمام، مستخدمة سلكاً لتزويد الهاتف بالطاقة؛ ما أدى إلى وفاتها مع جنينها.

وعلّق زوج الضحية على الحادث، قائلاً :” إن زوجته خرجت من الحمام، وحاولت شحن هاتفها، قبل أن يسمع ضجيجًا غير عادي وصراخ زوجته؛ الأمر الذي جعله يهرع إليها، ليجدها مستلقية على الأرض دون حراك.

وأوضح أنه عندما حاول مساعدتها أصيب هو الآخر بصدمة كهربائية خفيفة، وعلى الفور قام بالاتصال بالطوارئ، ولكن عند وصول المسعفين تبين بأن زوجته فارقت الحياة.