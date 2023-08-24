عملت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بالشراكة مع مؤسسة مسك الخيرية على تنفيذ برنامج “اليوم الأول” للقاءات الحوارية مع 200 طالب وطالبة من المرحلة الثانوية خلال الأيام الماضية، وذلك للتوعية بأهمية اتخاذ القرارات التعليمية واختيار التخصصات المناسبة والمهارات المطلوبة للمهن المستقبلية في مجال المحميات الطبيعية.

كما وفرت الهيئة فرص محاكاة العمل لمجموعة من الطلاب داخل المحمية في عدة مجالات منها مجال العلوم الإدارية والحفظ البيئي والسياحة البيئية وإشراك المجتمعات المحلية والمراقبة البيئية، ومن خلال هذا التعاون طرحت الهيئة 17 فرصة محاكاة للأعمال في منطقتي تبوك وحائل عن طريق منصة مسك الخيرية حيث بلغ عدد المتقدمين لها أكثر من 200 متقدم .

تأتي هذه الفرص في سبيل تمكين أبناء المحمية واشراكهم في فرص عمل فعلية تعدهم للفرص الوظيفية القادمة.

الجدير بالذكر أن هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تعمل وفق استراتيجيتها المعتمدة على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية داخل المحمية وحولها من خلال تنمية المهارات المهنية والمعرفية لبناء المجتمعات المحلية.