توجد توقعات بأن يكون هاتف “آيفون 15” من أبل هو أغلى هاتف للشركة حتى الآن ويكلف أكثر من 2000 دولار؛ حيث قدّر مطلعون على الصناعة أن سعر نسخة “آيفون 15 ماكس 2 تيرابايت”، سيبلغ 2099 دولاراً.

ويعد هو أعلى بكثير من نقطة الدخول لجهاز كمبيوتر محمول MacBook Pro مقاس 13 بوصة (1299 دولاراً)، وفقاً لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل”، حيث بدأ سعر هاتف “iPhone 14 Pro Max 1TB” العام الماضي بسعر 1599 دولاراً للمقارنة.

وسيكون هاتف “آيفون” الجديد هو الأول الذي يحتوي على مساحة تخزين تبلغ 2 تيرابايت، ويُشاع أنه يتميز بطبقة نهائية من التيتانيوم، وكاميرا مطورة وشريحة جديدة قوية.

ومن المقرر أن تكشف شركة أبل النقاب عن “آيفون 15” في 12 سبتمبر، ولكن من المحتمل ألا يتم شحن نسخة “برو ماكس” حتى أكتوبر بسبب مشكلات سلسلة التوريد.