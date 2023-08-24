أظهرت لقطات نادرة من مصر؛ تخطف قلوب عاشقي الزمن الجميل وكل من يستهويه الحنين والشجن للعصور الذهبية القديمة دون النظر لبلد أو نطاق محدد.

وأوضحت تلك المشاهد النادرة التي تم التقاطها منذ ٣٥ عام تقريبا دكاكيين زمان وأطفال زمان في صعيد جمهورية مصر العربية.

وأبرزت المشاهد، طفل صغير يمتطي صهوة حمار واقفا أمام أحد محلات البقالة للشراء، كما ظهرت فتاة ترتدي عباءة بسيطة تعكس جمال وبساطة العصر وهي تقوم بالشراء أيضا.