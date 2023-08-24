شهدت أكاديمية أكسفورد تخرج 30 طيارا تجاريا لدخول سوق العمل، وذلك اهتماما بتأهيل الطيارين السعوديين.

وقال عثمان المطيري رئيس مجلس إدارة أكاديمية أكسفورد للطيران أن سوق الطيران التجاري يستهدف 250 وجهة مباشرة من وإلى مطارات المملكة.

وأضاف المطيري أن الأكاديمية تهدف إلى تخريج طيارين بخبرة مميزة ومختلفة، مشيراً بأن الطيران السعودي لديه برامج عالية، لذلك يكون الطيارين فيه على احترافية عالية.