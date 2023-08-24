تعرض لاعب نادي أتلتيكو باراناينسي التشيلي ارتورو فيدال إلى هجوم كبير، بـسبب حديثه الغريب أثناء بث مباشر في تويتش.

وقال فيدال عندما كان يشاهد أول هدف له في مسيرته مع بايرن ليفركوزن بأنه سجل هدف أمام حارس مرمى اسمه روبيرت إنكه انتحر في عام 2009.

وأضاف فيدال “كان هذا هو هدفي الأول في أوروبا مع بايرن ليفركوزن ولقد أصيب حارس المرمى بالاكتئاب الشديد لدرجة أنه انتهى به الأمر إلى الانتحار”.

وتوالى الهجوم القوي والانتقاد على فيدال أثناء البث، بسبب سخريته من شخص متوفى منذ عام 2009 انتحر بسبب الاكتئاب.