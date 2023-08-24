أوضح الشيخ سعد الخثلان حكم إجبار الأب بناته على الزواج من كبار السن دون موافقة منهن.

وقال الخثلان “لا يجوز أن يقوم الأب بإجبار بناته على الزواج من شخص دون موافقتهن، فلابد من وجود الرضى بين الطرفين بصحة العقد”.

وتابع الخثلان “الفتاة البكر أيضا لها حق الإختيار والرضا، فلا يجوز للآباء فرض الزواج على بناتهن دون راضهن”.