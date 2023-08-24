أوضح الشيخ سعد الخثلان حكم إجبار الأب بناته على الزواج من كبار السن دون موافقة منهن.
وقال الخثلان “لا يجوز أن يقوم الأب بإجبار بناته على الزواج من شخص دون موافقتهن، فلابد من وجود الرضى بين الطرفين بصحة العقد”.
وتابع الخثلان “الفتاة البكر أيضا لها حق الإختيار والرضا، فلا يجوز للآباء فرض الزواج على بناتهن دون راضهن”.
يجبر بناته على الزواج من كبار في السن دون موافقة منهن.. ما الحكم؟
– الشيخ د. سعد الخثلان @saad_alkhathlan#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/fdp7stmyL9
— قناة الرسالة (@alresalahnet) August 23, 2023
الان الخلع صار ظاهرة في جميع المحاكم صارن النساء يعدن يبن الخلع وهذا بسبب مواقع التواصلات والضحك بعقول النساء فصارن في المحاكم تبي خلع وتخرب بحياتها الاسرية فالمرآة حياتها الزوجية لايتكلموا بها اما الخلع وان سوي بأسرتك واخرجي على اهلك ياسلام في مواقع التواصلات المنحطين ينشروا نجاساتهم وخبثهم على معاور الرجال وافسادهن.
جزاكم الله خير.
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اذا على الصغير ما يجوز له أجبارها و يجب أعتبار أختيارها فكيف عاد لا صار كبير يا شيخ سعد ؟